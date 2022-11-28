Кличко допустил частичную эвакуацию жителей Киева

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы быть готовыми к тому, что отключения света продолжатся до весны, а также не исключил частичную эвакуацию.

"Мы должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны. Это связано в том числе с низкими температурами, у многих людей стоят дающие тепло приборы, у кого-то теплые полы. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии, поэтому идет большая нагрузка на энергосистему", - сказал Кличко в интервью РБК-Украина, его цитирует ТАСС.

Кличко уточнил, что не исключает частичной эвакуации населения столицы.

"Мы должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий, даже в случае эвакуации. Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет – может быть частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут находиться сервисы", - сказал Кличко.

Также он вновь, по сути, предложил тем, кто имеет возможность выехать за город, сделать это.

"В случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо уехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, либо уехать к своим знакомым", - сказал Кличко.

По словам Кличко, сейчас в Киеве открыты 430 пунктов обогрева. При этом он, комментируя обвинения в плохой работе по организации пунктов, снова заявил, что вопрос политизируют.

"Мне депутаты от партии власти, когда их встречаю во время объезда и проверки пунктов, в лицо говорят, что все хорошо с пунктами, а потом делают посты под копирку, что все плохо. Это дико выглядит и для киевлян, и для зарубежных партнеров", - считает Кличко.

Говоря о численности населения Киева, он отметил, что, по данным властей, в городе сейчас проживает более 3,3 млн жителей.

"У нас на сегодняшний день насчитывается примерно 3,35 млн человек", - сказал он, добавив, что подсчет ведется "по количеству смартфонов".