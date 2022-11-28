NYT: В Артемовске ВСУ несут большие потери

28 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В России Украина ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

NYT: В Артемовске ВСУ несут большие потери

В Артемовске (в киевской версии - Бахмуте) идут ожесточенные бои, пишет The New York Times. C украинской стороны наблюдается огромный поток раненых.

В течение почти часа поток раненых казался бесконечным: машины выгружали их перед единственным военным госпиталем города. К полудню пятницы их было около 50. Накануне было еще хуже - около 240 раненых. Врачи говорят, что часто к ним поступают также с переохлаждением и болезнями кожи, вызванными длительным нахождением в холодной воде.

По словам украинских боевиков, местных жителей и представителя Пентагона, в последние дни Киев направил в Артемовск большое количество подкреплений, в том числе спецназ и менее подготовленных бойцов территориальной обороны, лишь бы удержать город.

Пентагон обеспокоен тем, что подконтрольные ему боевики тратят боеприпасы с неприемлемой скоростью, рассчитывая на неограниченную помощь Запада, но это ошибочное представление, сказал представитель Пентагона.

Некоторые украинские волонтеры и журналисты тоже называют цифры в сотни раненых боевиков в Артемовске.

"Наша задача - это не сам Бахмут, а уничтожение украинской армии и снижение ее боевого потенциала, что крайне положительно сказывается и на других направлениях, поэтому эту операцию и окрестили "бахмутской мясорубкой", - сказал накануне основатель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин, который призвал не торопить события.

Теги: ВСУ, Артемовск, потери



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети