NYT: В Артемовске ВСУ несут большие потери

В Артемовске (в киевской версии - Бахмуте) идут ожесточенные бои, пишет The New York Times. C украинской стороны наблюдается огромный поток раненых.

В течение почти часа поток раненых казался бесконечным: машины выгружали их перед единственным военным госпиталем города. К полудню пятницы их было около 50. Накануне было еще хуже - около 240 раненых. Врачи говорят, что часто к ним поступают также с переохлаждением и болезнями кожи, вызванными длительным нахождением в холодной воде.

По словам украинских боевиков, местных жителей и представителя Пентагона, в последние дни Киев направил в Артемовск большое количество подкреплений, в том числе спецназ и менее подготовленных бойцов территориальной обороны, лишь бы удержать город.

Пентагон обеспокоен тем, что подконтрольные ему боевики тратят боеприпасы с неприемлемой скоростью, рассчитывая на неограниченную помощь Запада, но это ошибочное представление, сказал представитель Пентагона.

Некоторые украинские волонтеры и журналисты тоже называют цифры в сотни раненых боевиков в Артемовске.

"Наша задача - это не сам Бахмут, а уничтожение украинской армии и снижение ее боевого потенциала, что крайне положительно сказывается и на других направлениях, поэтому эту операцию и окрестили "бахмутской мясорубкой", - сказал накануне основатель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин, который призвал не торопить события.