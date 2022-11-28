28 Ноября 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото:restate.ru

Вишневский поддержит проект изменений в законы о КРТ Петербурга

Депутат фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский пообещал поддержать законопроект об изменениях в законах, регулирующих комплексное развитие территорий в Петербурге, который внесли депутаты муниципального образования Финляндский округ. Его должны рассмотреть на комиссии ЗАКСа по градостроительству, земельным и имущественным вопросам в понедельник, 28 ноября.

Как сообщил Вишневский в своем Telegram, в проект включили и ранее представленные его фракцией предложения, которые отвергло парламентское большинство.

«Проект и включает в себя, и развивает предложения, которые были еще в августе внесены фракцией "Яблоко" (и которые, увы, парламентское большинство отвергло). На комиссии я его, конечно, поддержу», - написал он.

В пояснительной записке к проекту документа, зарегистрированному и опубликованному на сайте петербургского парламента 17 ноября, говорится, что «главной целью законопроекта является защита прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки в Санкт-Петербурге и с учетом мнения жителей города».

Законом предполагается установить гарантии на получение собственниками и нанимателями жилых помещений равнозначных жилых помещений без доплаты, возможность приобрести за доплату превосходящие площадью и качеством жилые помещения с беспроцентной рассрочкой на 10 лет, установить порядок получения денежной компенсации, перечень типов домов, подлежащих реновации, а также защитить права собственников нежилых помещений в зоне КРТ.

Закон о КРТ стал самым резонансным проектом, предложенным Губернатором Александром Бегловым и принятым парламентом. Петербуржцы, проживающие в районах, потенциально интересных застройщикам, сразу потребовали отменить законопроект, назвав его неконституционным, непродуманным и угрожающим правам собственников. Инициативные группы граждан подали несколько судебных исков, под давлением общественности Смольный решил отложить начало реализации законопроекта на год, но граждане настаивают на полной отмене закона и принятии нового документа.

Теги: александр беглов, закон о крт, смольный, борис вишневский



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