Большой адронный коллайдер отключат в 2022 году на две недели раньше плана – в целях экономии

Работа Большого адронного коллайдера в Швейцарии в 2022 году закончилась на две недели раньше запланированного срока – в целях экономии электроэнергии.

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) также сообщила, что в 2023 году эксплуатация комплекса сократится на 20% - по тем же причинам, передает РИА Новости.

Большой адронный коллайдер - ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире. В строительстве и исследованиях участвовали и участвуют более 10 тысяч учёных и инженеров более чем из 100 стран, в том числе из России — 12 институтов и 2 федеральных ядерных центра (ВНИИТФ, ВНИИЯФ).