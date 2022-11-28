28 Ноября 2022
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Наука и техника За рубежом
Фото: Накануне.ru

Большой адронный коллайдер отключат в 2022 году на две недели раньше плана – в целях экономии

Работа Большого адронного коллайдера в Швейцарии в 2022 году закончилась на две недели раньше запланированного срока – в целях экономии электроэнергии.

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) также сообщила, что в 2023 году эксплуатация комплекса сократится на 20% - по тем же причинам, передает РИА Новости.

Большой адронный коллайдер - ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире. В строительстве и исследованиях участвовали и участвуют более 10 тысяч учёных и инженеров более чем из 100 стран, в том числе из России — 12 институтов и 2 федеральных ядерных центра (ВНИИТФ, ВНИИЯФ).

Теги: большой адронный коллайдер, экономия, церн



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