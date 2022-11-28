28 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Болотину дали два года колонии за растрату средств "Курганмашзавода"

Основателя и экс-главу машиностроительного холдинга "Концерн "Тракторные заводы" Михаила Болотина приговорили к двум годам колонии за растрату средств, выделенных на гособоронзаказ. Уголовное дело против него было возбуждено из-за долгов концерна на сумму около 100 млрд руб, однако вменили ему лишь 100 млн.

По версии следствия, в 2014–2015 годах Минобороны выделило КТЗ 5,2 млрд руб. на проектирование и производство опытных образцов бронетранспортеров и боевых машин пехоты под маркой "Курганец". Изготовить легкую бронетехнику предполагалось на входящем в концерн машиностроительном заводе в Кургане (КМЗ), а оснастить их броней и динамической защитой — в московском подразделении концерна АО "НИИ стали".

Институт получил на свою часть проекта 146 млн руб., но большую их часть, около 100 млн руб., истратил на выдачу займа некоему далекому от машиностроения ООО "Новые инвестиции". Еще после нескольких сомнительных трансакций эти деньги попали на счет аффилированной с тремя обвиняемыми фирмы и были ими "обналичены, присвоены и использованы по собственному усмотрению", пишет "Коммерсант".

В 2018 году ветераны "Курганмашзавода" заявляли Накануне.RU о том, что якобы активы концерна "Тракторные заводы" "пылесосом" высасывали выручку курганского предприятия, которое выпускало БМП и БМД. Фактически КМЗ расплачивался за выдаваемые им кредиты и в итоге оказался сам в долгах, а ГОЗ был под угрозой. В дальнейшем КМЗ перешел под управление "Ростеха".

Теги: Курганмашзавод, Михаил Болотин



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