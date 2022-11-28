28 Ноября 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Сибирский ФО
Фото: t.me/aisen_nikolaev

Главы Якутии, Югры и Ямала решили усовершенствовать северный завоз

Глава Якутии Айсен Николаев обсудил с губернаторами Югры и Ямала Натальей Комаровой и Дмитрием Артюховым стратегию развития российской Арктики до 2035 г.

"Мы обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, социально-экономического развития наших регионов - крупнейших территорий Арктики. Большое внимание уделено вопросам реализации Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года, в том числе модернизации северного завоза и поддержки коренных народов Арктики", - написал Николаев в своем Telegram-канале.

Дмитрий Артюхов, Айсен Николаев, Наталья Комарова(2022)|Фото: t.me/aisen_nikolaev

Напомним, летом на ПМЭФ глава Архангельской области Александрн Цыбульский заявил о том, что государство должно поддержать судоремонтные предприятия, чтобы флот в ближайшие год-полтора не встал на прикол. В качестве меры поддержки для частного бизнеса, заинтересованного в развитии доковых мощностей, он предложил принять на федеральном уровне программу льготного лизинга на срок от 15 лет под строительство новых и приобретение уже готовых доков с ограничением по их возрасту.

Он отметил, что многие суда, которые обеспечивают северный завоз и доставку грузов на большие стройки, в том числе в Арктике, обслуживались в европейских портах. Сейчас эти порты не принимают российские суда на ремонт. Для ведущих северодвинских судостроительно-судоремонтных заводов Севмаш и "Звездочка" гособоронзаказ сформирован на пять лет вперед – до 2027 г. Вместе с тем, целый ряд предприятий в регионе (среди них – завод "Красная Кузница", База технического обслуживания Архангельского тралового флота) занимаются ремонтом гражданских судов. В сфере судоремонта в области занято более 11 тыс. человек, которые ежегодно ремонтируют порядка ста судов. Если год назад запись на ремонт была три-четыре месяца, то в начале года с учётом возросших объёмов – семь-восемь месяцев.

Теги: Айсен Николаев, Наталья Комарова, Дмитрий Яртюхов



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