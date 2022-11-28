В России студентам-целевикам поставят требования по успеваемости

Кабмин России утвердил постановление, по которому для студентов, учащихся в вузах по договору о целевом обучении, смогут устанавливать требования к успеваемости.

Это коснется дисциплин и модулей, необходимых для будущей работы. В случае неуспеваемости договор может быть расторгнут. Из постановления следует, что нельзя после первой же сессии обвинить студента в том, что он не исполняет договор в части требований к успеваемости — должно пройти как минимум две промежуточные аттестации.

Если студент откровенно не справляется с требованиями к своей успеваемости, то договор о целевом обучении может быть расторгнут либо могут быть сокращены меры поддержки. В то же время будущий работодатель должен помочь студенту, если вдруг он не справляется с обучением, а когда это вмешательство не помогает — договор расторгают.

Недавно глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приема на целевое обучение в вузах на 2023 год. Такие абитуриенты поступают по направлениям от работодателей, учатся бесплатно, а после получения диплома должны отработать как минимум три года.

Самая большая целевая квота — в медицинских специальностях. Серьезные целевые квоты — в сферах самолето- и вертолетостроения, эксплуатации железных дорог, проектирования авиадвигателей и радиоэлектронных систем, а также в культурных специальностях, сообщают "Известия".