В Челябинске мужчина вывел на мороз девочку без теплой одежды, - СМИ

Следственный комитет намерен провести проверку по факту оставления в опасности двух малолетних детей в Челябинске. Для этого следственные органы просят передать материалы из органов внутренних дел, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным ведомства, сотрудниками полиции был задержан мужчина, с которым в морозную погоду на улице находились дети его знакомой: мальчик и девочка 3 и 4 лет. Мать детей в это время спала в квартире, из которой мужчина с детьми пошел в магазин.

Местные СМИ сообщали, что девочка якобы была без шапки и теплых брюк. Инцидент произошел накануне. В Челябинске 26 ноября температура воздуха составляла -20 градусов.