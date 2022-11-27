28 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Челябинске мужчина вывел на мороз девочку без теплой одежды, - СМИ

Следственный комитет намерен провести проверку по факту оставления в опасности двух малолетних детей в Челябинске. Для этого следственные органы просят передать материалы из органов внутренних дел, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным ведомства, сотрудниками полиции был задержан мужчина, с которым в морозную погоду на улице находились дети его знакомой: мальчик и девочка 3 и 4 лет. Мать детей в это время спала в квартире, из которой мужчина с детьми пошел в магазин.

Местные СМИ сообщали, что девочка якобы была без шапки и теплых брюк. Инцидент произошел накануне. В Челябинске 26 ноября температура воздуха составляла -20 градусов.

Теги: челябинск, девочка, одежда, мороз



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