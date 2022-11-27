28 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: nakanune.ru

РБК: Стал известен кандидат на пост главы Счетной палаты

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассматривается в качестве кандидата на пост главы Счетной палаты вместо Алексея Кудрина, сообщает РБК со ссылкой на источник.

"Его поддерживает лично Кудрин", — заявил изданию один из знакомых с обсуждением кадрового вопроса. При этом есть и другие варианты», отметил источник.

При этом отмечается, что возможны самые неожиданные решения со стороны президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Кудрин в ближайшее время может сменить место работы и перейти в "Яндекс". По данным РБК, на встрече с Путиным 24 ноября он согласовал этот переход, а также раздел активов компании.

В конце июня The Bell писал, что "Яндекс" может пойти на раздел активов с сооснователем компании Аркадием Воложем. Если это произойдет, Волож сможет развивать часть бизнесов компании за рубежом.

Отмечалось, что в роли посредника при согласовании таких радикальных изменений в компании с российскими властями, возможно, выступает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Теги: счетная палата, жуков, кудрин



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