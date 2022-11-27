Spiegel: Новый год для многих немцев начнется с резкого повышения цен на электроэнергию

Жители Германии столкнутся с массовым и резким повышением цен на электроэнергию с наступлением 2023 года, пишет Der Spiegel.

Так, по данным издания, в Кельне один из крупнейших поставщиков газа Rheinenergie с января увеличит плату более чем в два раза за киловатт-час за основное снабжение.

Отмечается, что из-за энергетического кризиса в ЕС все большее количество поставщиков электроэнергии пытаются переложить рост оптовых цен на потребителей.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что в Германии высока вероятность появления своих "желтых жилетов". Немецкие эксперты предупреждают, что вероятность масштабных социальных протестов в Германии оказалась на максимальном уровне за несколько десятилетий, что вызвано увеличением трат немцев на повседневные расходы.