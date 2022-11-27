В Ангарске произошел пожар на предприятии нефтепереработки
Пожар вспыхнул в воскресенье утром на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Ангарской нефтехимической компании (АНХК).
Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, в Ангарске произошло возгорание на технологической установке теплообменника промышленной площадки на территории АНХК.
Пожар локализован на площади 250 квадратных метров. По данным МЧС России, пострадавших нет.
В настоящее время производится охлаждение оборудования и установки, тушение ведется с помощью специальных средств.
Оставшееся горючее выгорает, поступление материалов в установку перекрыто, добавил губернатор.