Поддержка жителей, развитие экономики, "Герои Югры". О чем говорила на пресс-конференции губернатор автономного округа?

В Ханты-Мансийске состоялась пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой. Впервые за три года пресс-конференция прошла очно. Она несколько часов отвечала на вопросы десятков журналистов. Затронула глава автономии разные темы, в числе которых – частичная мобилизация, добыча нефти, забота о жителях Донбасса. О том, что именно рассказала руководитель нефтяной житницы, читайте в материале Накануне.RU.

Первой темой разговора стала мобилизация. Говоря о том, как округ помогает тем, кому пришла повестка, Комарова сообщила, что власти дополняют уставные выполненные требования минобороны, необходимые для мобилизованных. При пребывании в центрах слаживания, говорит Комарова, очень важно было не резко обеспечить переход из "дома" к "не дома".

"Индивидуальный пакет мы наполняли такими возможностями, которые снимают эту резкую границу. Мы будем продолжать работать в этом отношении, и все решения говорят о распределении усилий участников этого процесса. Регион обеспечивает заботу о людях. И это – главное направление", - сказала Комарова.

Поддерживают власти не только мобилизованных, но и их семьи. В частности, в том случае, если солдат погиб. В случае смерти бойца на федеральном и региональном уровнях приняты решения о единовременной выплате его родным 3 млн руб., которая распределяется в равных долях между всеми членами семьи, и ежемесячные пособия родителям погибших. Все расходы на похороны округ берет на себя, сообщила Наталья Комарова.

"Важно не оставлять семью без поддержки, общения, контактов, связи с окружающим миром. Принимаются решения о присвоении имен погибших югорчан образовательным организациям, которые он закончили, памятным местам, улицам. Для семьи, которую постигло горе, мы должны быть тем плечом, на которое можно положиться", - сказала Комарова.

Помогут наладить жизнь и тем, кто после участия в специальной военной операции вернулся домой.

"Правительство округа приняло решение, обеспечивающее комплексное сопровождение таких граждан и их семей, включающее оказание медицинской, юридической помощи, трудоустройство, образование, мероприятия с психологами по социализации, реабилитации. Считаю крайне важным такой комплексный подход. Социальный координатор закрепляется за семьей и оказывает всестороннюю помощь, задействуя все ресурсы для создания условий безболезненного возвращения домой людей из зоны боевых действий", - сказала Комарова.

Другой важной темой разговора стала экономическая ситуация в округе и ее основа – добыча нефти. По словам Комаровой, Югра "даже затянула с решениями по добыче нефти и газа в тех количествах, которыми располагают недра".

"В этой связи все, что связано с достоверной оценкой ресурсов, переводов их на соответствующий уровень добычи что нефти, что газа крайне необходимо, учитывая, что Югра и Ямал обеспечивают экономическую безопасность и устойчивость нашего государства, и запросы в мире на это сырье. Поэтому трудноизвлекаемыми запасами нужно заниматься, речь идет о таких запасах на уже обеспеченных инфраструктурой объектах", - сказала Наталья Комарова.

В Югре уже добывают около 50 млн т трудноизвлекаемых запасов, а ресурсный потенциал оценивается в 1,9 млрд т нефти. Говоря о том, сколько нефти добудут в этом году в округе, Комарова сообщила, что речь идет о 222 млн т, что больше показателя 2021 г.

Волновало жителей округа и то, как в Югре поддерживают жителям Донбасса. Округ помогает восстанавливать, в частности, разрушенную Макеевку. В 2022 г. в работе – 90 объектов, в их числе – 22 детских садика и школы. Заканчивается поставка техники для обеспечения жизнедеятельности соответствующих служб Макеевки, до конца года закончится бурение скважин на воду, необходимых для обеспечения деятельности котельных города.

"В следующие три года в Макеевке мы планируем провести работы на 327 объектах. Это жилые дома, социальные, культурные, бытовые и коммунальные объекты", - сказала Наталья Комарова.

Кроме того, округ принял несколько тысяч беженцев, взяв их под свое кураторство.

"Я сообщила Правительству России, что мы готовы принять столько людей, сколько потребуется. Наш регион принял больше 3 тыс. граждан из Украины, треть из которых – дети. Летом мы приняли еще 800 детей от 7 до 14 лет на оздоровление. Сопровождение приезжающих заключается в определении статуса, оформлении документов, трудоустройстве. Также в пакете предоставляемых услуг — образование и здравоохранение", - сказала Комарова.

Во время пресс-конференции зашел разговор и развитии научного потенциала Югры. Губернатора спросили о деталях реализация первого этапа производства белковых компонентов основы сухих смесей для новорожденных, а конкретно – о подготовке кадров для этого научно-технического проекта.

"Работать кто будет? В первую очередь, те, кто трудился на предприятии "Советское молоко". Два наших университета – Сургутский и Югорский – будут готовить специалистов-химиков, аналитиков, микробиологов, энергетиков, которые будут востребованы на этом производстве. Штучные специалисты будут готовиться, за них несет ответственность, как и за предыдущих, непосредственно предприятие", - сказала губернатор Югры.

Проект будет реализован в два этапа.

"Первый, будем надеяться, состоится в 2022 г., и в 2023 г. будем запускать производство белковой продукции. А когда выйдем к 2025 г. на проектную мощность, то будем выпускать 15 т препаратов питания иммунокол в виде сухой субстанции. 1 тыс. т белковых компонентов, 650 т основы для спортивного детского питания", - сказала Наталья Комарова.

Подводя итоги года здоровьесбережения, каким был 2022-й, Комарова обратила внимание на высокотехнологичные проекты и решения, в числе которых – новые проекты, реализуемые службой трансплантологии.

"За девять месяцев текущего года в Югре было проведено две трансплантации печени, пять трансплантаций почек, шесть – костного мозга. В текущем году наши специалисты освоили технологии пересадки роговицы. И теперь у югорчан, нуждающихся в такого рода операциях, можно получить всю необходимую помощь на высоком уровне, не покидая пределов региона", - сказала Комарова.

Кроме того, в планах – капитальный ремонт 57 больниц и 24 других объектов.

"В этом году введем в эксплуатацию три врачебных лаборатории, два ФАПа, 18 объектов будут капитально отремонтированы. Поддерживаем позицию руководителя страны в том, что это правильное решение, и его необходимо реализовывать, как долг перед населением страны", - сказала Комарова.

Следующий год будет проходить под знаком взаимопомощи.

"В этой связи внесу вам предложение в план мероприятий: давайте обсудим инициативу о назначении премии "Герой Югры". Я уверена, номинанты будут", - сказала Наталья Комарова.

Отметим, всего на мероприятие было аккредитовано 138 представителей СМИ и блогерского сообщества, на связи были 85 журналистов от 55 средств массовой информации, 25 телеоператоров и фотографов, 8 блогеров, 20 представителей школьных и студенческих медиа.