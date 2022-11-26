Скончался известный советский следователь Владимир Калиниченко

На 75-м году жизни скончался известный советский следователь Владимир Калиниченко. Он две недели не дожил до юбилея.

"Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко получил широкую известность, расследуя громкие коррупционные дела ("сочинское", "хлопковое", "казахское"). Именно он раскрыл убийство офицера КГБ в московском метро, совершенное группой милиционеров. Это дело вошло в историю, как "убийство на Ждановской" и привело к массовым чисткам в МВД. О своей работе Калиниченко написал несколько книг", - сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он добавил, что Калиниченко был "очень чистым и "штучным" человеком, настоящим примером того, каким должен быть честный следователь".