Курс Зеленского на "возврат всех земель" постигнет неудача – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что глава Украины Владимир Зеленский не достигнет успеха в "возврате всех земель", включая Крым.

"Озвучивая линию, которая проводилась тогда гибридно, а сейчас на поле боя, Зеленский заявляет, что они "победят в этой войне и заберут все свои земли", включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Может, он ее и вовсе не знал, когда занимался в "Клубе веселых и находчивых". Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача", - заявил Лавров эфире телеканала "Россия 24".