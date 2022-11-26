Аккаунт псковского губернатора в WhatsApp пытались взломать во время его поездки в Херсонскую область

26 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество
Фото: Накануне.RU

Аккаунт псковского губернатора в WhatsApp пытались взломать во время его поездки в Херсонскую область

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что его аккаунт в мессенджере WhatsApp пытались взломать во время поездки в город Берислав Херсонской области. После этого глава региона перестал пользоваться американским мессенджером.

Выступая на медиафоруме, Ведерников сообщил, что аккаунт его пытались взломать, чтобы отслеживать местоположение группы. Губернатор не пояснил, использовал ли он WhatsApp в личных целях или по работе.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что правительство не имеет ничего против того, чтобы чиновники использовали любые мессенджеры в личных целях. Но по службе они должны использовать только российские.

Примечательно, что хакеры взламывают страницы высокопоставленных российских чиновников и на отечественных платформах. Так, в августе этого года был взломан аккаунт экс-президента России, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсети "ВКонтакте". Хотя Медведев и позиционирует себя как продвинутого в плане цифровой грамотности человека, его аккаунты взламывают чаще, чем у других политиков. Так, в 2019-м взломали аккаунт тогда еще премьер-министра России в Twitter. Короткое время в Twitter Медведева висело сообщение с бессмысленным набором слов и букв на латинице в ответ на сообщение иракского посла в Москве Хайдара Хади.

Также взламывали Twitter-аккаунт Медведева в 2014-м. Утром 14 августа в его микроблоге появилась запись: "Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите". Через пару минут после этого хакеры разместили еще один твит, в котором премьер-министр якобы объявлял, что станет "свободным фотографом".

Теги: михаил ведерников, мессенджер, whatsapp



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети