Аккаунт псковского губернатора в WhatsApp пытались взломать во время его поездки в Херсонскую область

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что его аккаунт в мессенджере WhatsApp пытались взломать во время поездки в город Берислав Херсонской области. После этого глава региона перестал пользоваться американским мессенджером.

Выступая на медиафоруме, Ведерников сообщил, что аккаунт его пытались взломать, чтобы отслеживать местоположение группы. Губернатор не пояснил, использовал ли он WhatsApp в личных целях или по работе.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что правительство не имеет ничего против того, чтобы чиновники использовали любые мессенджеры в личных целях. Но по службе они должны использовать только российские.

Примечательно, что хакеры взламывают страницы высокопоставленных российских чиновников и на отечественных платформах. Так, в августе этого года был взломан аккаунт экс-президента России, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсети "ВКонтакте". Хотя Медведев и позиционирует себя как продвинутого в плане цифровой грамотности человека, его аккаунты взламывают чаще, чем у других политиков. Так, в 2019-м взломали аккаунт тогда еще премьер-министра России в Twitter. Короткое время в Twitter Медведева висело сообщение с бессмысленным набором слов и букв на латинице в ответ на сообщение иракского посла в Москве Хайдара Хади.

Также взламывали Twitter-аккаунт Медведева в 2014-м. Утром 14 августа в его микроблоге появилась запись: "Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите". Через пару минут после этого хакеры разместили еще один твит, в котором премьер-министр якобы объявлял, что станет "свободным фотографом".