Россия поднимет вопрос о назначении биологических программ Пентагона – Минобороны РФ

Россия собирается поднять вопрос о назначении биологических программ Пентагона на предстоящей конференции конвенции о запрещении биологического оружия. Об этом заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Также российская делегация намерена предложить разработку юридически обязывающего протокола со списками патогенов, токсинов и эффективным механизмом проверки.

В Минобороны России отметили, что биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их союзников, передает РИА Новости.