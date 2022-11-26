"Вернется с палочкой и скажет, что упал": Пригожин предположил, куда мог исчезнуть Беглов

26 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Санкт-Петербург
Фото: ТАСС / Михаил Метцель

"Вернется с палочкой и скажет, что упал": Пригожин предположил, куда мог исчезнуть Беглов

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал исчезновение петербургского губернатора Александра Беглова из медиаполя фразой «у богатых свои привычки и причуды». При этом он добавил, что не в курсе, связана ли пропажа градоначальника с его желанием пройти курс омоложения.

Пригожин не знает, зачем губернатору могли понадобиться омолаживающие процедуры, поскольку его задача – управлять городом, а не превращаться в «писаную красавицу». Но бизнесмен считает, что с таким избытком финансов глава города может себе это позволить.

«Надеюсь, в ближайшее время мы получим ответ. Конечно, я не думаю, что Александр Дмитриевич приедет и сообщит: «Я подтянул себе шейку или увеличил губки». Наверняка он вернется с палочкой и скажет, что упал, когда переводил через дорогу старушку», — публикует заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее предприниматель заявил, что готов подискутировать с петербургским губернатором публично, несмотря на то, что он разочаровался в его управленческих способностях.

Теги: евгений пригожин, александр беглов, омолаживающие процедуры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети