"Вернется с палочкой и скажет, что упал": Пригожин предположил, куда мог исчезнуть Беглов

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал исчезновение петербургского губернатора Александра Беглова из медиаполя фразой «у богатых свои привычки и причуды». При этом он добавил, что не в курсе, связана ли пропажа градоначальника с его желанием пройти курс омоложения.

Пригожин не знает, зачем губернатору могли понадобиться омолаживающие процедуры, поскольку его задача – управлять городом, а не превращаться в «писаную красавицу». Но бизнесмен считает, что с таким избытком финансов глава города может себе это позволить.

«Надеюсь, в ближайшее время мы получим ответ. Конечно, я не думаю, что Александр Дмитриевич приедет и сообщит: «Я подтянул себе шейку или увеличил губки». Наверняка он вернется с палочкой и скажет, что упал, когда переводил через дорогу старушку», — публикует заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее предприниматель заявил, что готов подискутировать с петербургским губернатором публично, несмотря на то, что он разочаровался в его управленческих способностях.