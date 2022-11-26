В Катаре сильный пожар рядом с фан-зоной Чемпионата мира по футболу

В катарском городе Лусаил, где сегодня вечером должен пройти матч между Аргентиной и Мексикой в рамках Чемпионата мира по футболу, недалеко от фан-зоны начался сильный пожар. Густой черный дым поднимается рядом с деревней болельщиков.

Власти сообщают, что экстренные службы контролируют пожар на трех складах в Умм-эль-Амде. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Город Лусаил был отстроен специально к Чемпионату мира. Комплекс включает в себя ряд строений, которые уже стали достопримечательностями национального уровня: отель-небоскреб в виде полумесяца, новый стадион и огромные искусственные острова.