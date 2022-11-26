Корпорация "Туризм РФ" выделит сто миллионов на элитный "Клуб 19" для друзей губернатора на Горской

АО «Туризм РФ» планирует выделить сто миллионов рублей в качестве материальной поддержки строительства элитного яхт-клуба губернатора Петербурга Александра Беглова, который планируют построить на территории промзоны «Горская» вместо IT-кластера. Об этом сообщают источники как в Смольном, так и в федеральной корпорации.

Предполагается, что транш будет оформлен, как поддержка развития внутреннего туризма. Окончательное решение будет принято в начале 2023 года. Между тем, в самой корпорации могут и не знать о том, на что именно пойдут государственные деньги, уверяют эксперты. Существует вероятность, что окружение Беглова составляет документы так, чтобы они попадали под государственные гранты.



Ранее сообщалось, что новый комплекс для высокопоставленных лиц планируют назвать «Клуб 19». Как сообщает Экспресс-газета со ссылкой на анонимные источники в Смольном, территория будет доступна для ограниченного круга лиц. Предполагается, что здесь будут 18 коттеджей и одна резиденция. Гости смогут воспользоваться теннисным кортом или посетить частный зоопарк. Также предусмотрена отдельная стоянка для яхт.

Все эти пространства уже скоро могут появиться на территории «Горской». Примечательно, что план изначально был совсем другим. В рамках ПМЭФ-2021 Смольный заключил соглашение с компанией «Мегалайн». Она планировала возвести крупный IT-кластер. Предполагалось, что объект обеспечит работой 17,5 человек. При этом отличные условия создавали не только для работников.

Однако, Смольный в одностороннем порядке разорвал соглашение о намерении с «Мегалайном», хотя компания уже вложила в проект порядка 200 млн рублей. На ПМЭФ-2022 было заключено новое соглашение с новым застройщиком «Яхт-клубом Санкт-Петербурга». Правда, новый проект – это только прикрытие для более дорогого и абсолютно частного «Клуба -19».

Само название «Клуб 19» - это неофициальное название узкого круга бизнесменов и чиновников из особо приближенного круга действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Примечательно, что и строительством всего комплекса «Горской» будет заниматься «Газпром Трансгаз СПб», в совет директоров которого входит зять Александра Беглова Павел Белов.