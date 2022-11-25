Евгения Ройзмана* включили в список иноагентов

Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация опубликована на сайте ведомства. Основание - финансирование Украиной политической деятельности. Также в реестр иноагентов включена журналистка Александра Гармажапова - по тем же основаниям, адвокат Илья Новиков*.

В реестр также включены пермский политолог Виталий Ковин*, журналистка Анна Монгайт* и Федор Телин*.

В списке уточняется, что все они включены в списки за "осуществление политической деятельности", а финансирование велось с Украины, а в случае Монгайт* и из Латвии.

Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов включена журналистка Любовь Григорьева**.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

** СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.

Напомним, 18 ноября Октябрьский районный суд взыскал 565 тыс. рублей с экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, активистов Виктории Райх и Ирины Норман, а также двух свердловчан Сергея Чеченева и Кирилла Серебренникова. Все они участвовали в протестной акции в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года.