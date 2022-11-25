В МИД РФ прокомментировали признание России ЕП "спонсором терроризма"

Попытки обвинить Россию в якобы "государственном терроризме" начались задолго до специальной военной операции (СВО) Российской Федерации на Украине. Об этом говорится в комментарии замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, передает корреспондент Накануне.RU.

"В качестве "застрельщика" такой риторики ожидаемо выступил Киев, озвучивающий подобного рода обвинения еще с 2014 г., когда "постмайданная" украинская власть стала навешивать на ополченцев ДНР и ЛНР ярлык "террористов". Развязанная же против народа Донбасса карательная операция получила название "антитеррористической", а Украина, необоснованно обвинившая Российскую Федерацию в "финансировании терроризма" на тогда еще украинском юго-востоке, инициировала соответствующее судебное разбирательство в Международном Суде ООН", - сообщил Сыромолотов.

За последние же несколько месяцев данная риторика была подхвачена законодательными органами ряда других недружественных нам стран: Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Польша, Украина, страны ЕС.

Замглавы МИД РФ назвал этот недружественный шаг частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом в отношении России.

Он заявил, что это не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом.

"Напомним, что Россия много раз предлагала мировому сообществу объединить усилия на этом направлении, в т.ч. в 1990‑е гг., когда осуществляла контртеррористическую операцию на Северном Кавказе. Но именно Запад тогда выступал спонсором преступников, действовавших на территории нашей страны, принимал их у себя, поставлял им вооружение и амуницию, параллельно раскручивая информационную кампанию о якобы нарушении нашей страной прав человека. Россия всегда проявляла себя как ответственный участник антитеррористической деятельности. Если отдельным странам или Европарламенту хочется поискать настоящих террористов, то предлагаем повнимательнее посмотреть и поглубже разобраться в произошедшем не так давно в Балтийском и Черном морях, а не участвовать в параде бутафорских резолюций", - подчеркнул Олег Сыромолотов.

При этом он отметил, что в сложившихся условиях аналогичная оценка поведения недружественных Российской Федерации государств в категориях антитеррора во многом носила бы "псевдосимметричный и юридически ущербный характер".

По мнению Сыромолотова, это бы свидетельствовало том, что Россия идет на поводу у оппонентов, бездумно копируя их терминологический инструментарий, который сама же последовательно критикует.

"Исходя из этого, полагаем, что следовать чужим антиправовым подходам было бы ошибочным. Уподобляться нарушителям международного права не будем", - подчеркнул он.