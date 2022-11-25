Полпред Президента в ЦФО работал в Воронеже: Вместе с губернатором общался с военными летчиками, ранеными бойцами, врачами, предпринимателями и производственниками

Полпред Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев побывал с рабочим визитом в Воронеже. Вместе с губернатором Воронежской области Александром Гусевым он вручил государственные награды врачам госпиталя, в котором лечат солдат и офицеров, раненых в ходе боев, идущих в рамках Специальной военной операции на Донбассе.

Полпред и губернатор пообщались с проходящими лечение бойцами.

После госпиталя глава региона Александр Гусев и полпред Президента на аэродроме общались с военными летчиками, которые продемонстрировали тренировочный процесс на авиатренажерах. Со специалистами обсудили ход реконструкции аэродрома.

Также Игорь Щеголев принял участие в VII Воронежском предпринимательском форуме. Масштабное мероприятие проходило в Expo Event Hall Сити-парка "Град" в Воронеже.

Этот предпринимательский форум стал традиционным, проходит, начиная с 2013 года. Одним из главных организаторов выступает департамент предпринимательства и торговли Воронежской области.

В 2022 году в рамках предпринимательского съезда прошло более двадцати секций по самым разнообразным направлениям - вопросы поддержки бизнеса госструктурами, особенности рекламной деятельности в современных условиях, различные аспекты молодежного, женского, социального предпринимательства. Участники форума провели насыщенный диалог относительно организации внутреннего туризма.

Игорь Щеголев отметил системную работу региональных властей в развитии туристической сферы, которая уже приводит к конкретным результатам – за год воронежскую землю посетили более 2 млн человек.

«Воронеж находится на основных трассах, по которым все больше людей едет на юг, кататься на лыжах зимой. Вокруг вас много интересных мест, если объединить это межрегиональными маршрутами, то от этого выигрывает каждый по отдельности и все вместе", - считает полпред президента в ЦФО.

По мнению Игоря Щеголева, формирование инфраструктуры межрегиональных маршрутов, которые будут созданы в привязке к уникальным достопримечательностям, местам, связанным с именами выдающихся личностей страны, природным локациям – послужит толчком развития внутреннего туризма в ЦФО. И Воронежская область в этом отношении может стать одним из главных центров притяжения. А регион получит дополнительную мотивацию развития местного бизнеса.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что малое и среднее предпринимательство (МСП) для региона значимая сфера экономики региона. В ней сейчас занято около 400 тысяч человек.

«У нас диверсифицированная экономика с большим количеством малых и средних предприятий и это помогает нам держать экономику на плаву и развиваться. Мы будем продолжать оказывать всестороннюю помощь МСП, чтобы предприятия развивались», - подчеркнул губернатор.

На площадке форума Александр Гусев и гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества между областным правительством и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Следующим пунктом рабочего визита полпреда стало посещение вместе с губернатором сборочной производственной площадки АО «НИИЭТ». «Научно-исследовательский институт электронной техники» разрабатывает и производит высокотехнологичные изделия микроэлектроники. Специалисты «НИИЭТ» доложили полпреду и губернатору о техническом перевооружении, продемонстрировали технологическую линию, выпускающую пластины с кристаллами биполярных DMOS- и LDMOS-транзисторов, которые уже применяют в космической отрасли в рамках импортозамещения.

В завершении делового визита полпреда в Воронежскую область состоялась двустороння встреча Александра Гусева и Игоря Щёголева.