25 Ноября 2022
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Реальное время&quot;

Путин – про интернет: "Куча всяких фейков, обмана, лжи"

Президент России Владимир Путин предложил родственникам военнослужащих не искать правды в сети. Сам он также считает, что получить от них информацию напрямую ценнее, чем из "разных источников".

"Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора. Или даже в интернете — вообще ничему нельзя доверять там. Куча всяких фейков, обмана, лжи. Очень много информационных атак, потому что в современном мире, с учетом современных технологий, это стало особенно актуальным и эффективным. Информация — это тоже оружие", - сообщил президент на встрече с матерями военнослужащих в Ново-Огарево.

"Я хотел послушать вас, из первых уст услышать оценки. Ко мне много информации стекается из разных источников, но совсем другое дело ваши оценки и ваше мнение", - добавил президент.

Теги: владимир путин, военнослужащие, фейки, интернет



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