25 Ноября 2022
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Фото: telegram-канал УРАЛLIVE / t.me/urallive

Британский посол в РФ, тайно прилетевшая в Екатеринбург, устроила встречу в ресторане

Британский посол в РФ Дебора Броннерт, накануне прилетевшая с неофициальным визитом в Екатеринбург, и генеральный консул Великобритании в столице Урала Ричард Дьюэлл устроили встречу с местными дизайнерами и архитекторами.

Как сообщает Telegram-канал УРАЛLIVE, в ресторане "Чокло" Броннерт и Дьюэлл сидели в компании директора уральского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Кристины Горлановой и ландшафтного дизайнера Екатерины Засухиной. О чем говорили участники беседы, пока неизвестно.

Тайная встреча британских дипломатов с жителями Екатеринбурга(2022)|Фото: telegram-канал УРАЛLIVE / t.me/urallive

Как отмечает канал, визит британского посла в Екатеринбург начался со скандала. Дебора Броннерт попыталась тайно посетить Урал, но нарвалась на волонтеров-патриотов. В аэропорту Кольцово они собирались подарить дипломату теплую меховую шапку, но посол отвергла подарок, резко высказавшись против России.

Тайная встреча британских дипломатов с жителями Екатеринбурга(2022)|Фото: telegram-канал УРАЛLIVE / t.me/urallive

Теги: посол, встреча, визит, Екатеринбург



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