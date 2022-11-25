Британский посол в РФ, тайно прилетевшая в Екатеринбург, устроила встречу в ресторане

Британский посол в РФ Дебора Броннерт, накануне прилетевшая с неофициальным визитом в Екатеринбург, и генеральный консул Великобритании в столице Урала Ричард Дьюэлл устроили встречу с местными дизайнерами и архитекторами.

Как сообщает Telegram-канал УРАЛLIVE, в ресторане "Чокло" Броннерт и Дьюэлл сидели в компании директора уральского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Кристины Горлановой и ландшафтного дизайнера Екатерины Засухиной. О чем говорили участники беседы, пока неизвестно.

Как отмечает канал, визит британского посла в Екатеринбург начался со скандала. Дебора Броннерт попыталась тайно посетить Урал, но нарвалась на волонтеров-патриотов. В аэропорту Кольцово они собирались подарить дипломату теплую меховую шапку, но посол отвергла подарок, резко высказавшись против России.