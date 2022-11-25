25 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Дмитрий Рогозин

У Рогозина выйдет книга с названием "На Западном фронте без перемен"

Экс-глава Роскосмоса, ныне донбасский доброволец Дмитрий Рогозин собирается выпустить книгу мемуаров и рассуждений о судьбах России и Запада. Он решил назвать ее "На Западном фронте без перемен". Именно так, как называется культовый антивоенный роман Эриха Марии Ремарка.

"Сегодня мне сообщили, что в конце декабря выйдет моя книга "На Западном фронте бес перемен". Да-да, именно такое прочтение, ошибки здесь нет. Книгу готовит к печати издательство "АСТ" - лидер российского книжного рынка. Я закончил работу над ней еще в начале октября, но подписал только сейчас. Уверен, она вас заинтересует. Ближе к выходу из печати издательство, надеюсь, разрешит опубликовать отдельные фрагменты этой книги, и вы убедитесь, что она достойна вашего внимания", - скромно рассказывает Рогозин в своем Telegram-канале.

Судя по тексту на обложке книги, Рогозин собирается делиться воспоминаниями о периоде, на который пришлось его "становление как политика, государственного деятеля и дипломата".

Теги: дмитрий рогозин, книга, мемуары, писатель



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