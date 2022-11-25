Украину ждет ужасающая зима – генсекретарь НАТО

Украину ждет ужасающая зима, полагает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Глава организации заявил, что "НАТО не откажется от поддержки Украины, а также нарастит невоенную помощь этой стране". Также он добавил, что "двери НАТО остаются открытыми для Украины", но о принятии страны в организацию речи пока не идет.

"НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим", — сказал генсек НАТО журналистам в Брюсселе в преддверии встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте на следующей неделе.