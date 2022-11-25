В правительстве не видят оснований запрещать использовать WhatsApp для частной переписки

Минцифры России не видит причин запрещать использование WhatsApp для личной и даже рабочей переписки, если только речь не идет о госструктурах. Так глава ведомства Максут Шадаев прокомментировал идею запретить использовать WhatsApp для родительских чатов.

"Природа министерства — разрешено все, что не запрещено. Единственное, что мы пытаемся отрегулировать,— это рабочие коммуникации", - заявил Шадаев. "Если мы говорим об обсуждениях по вертикали, то позиция министерства однозначна: использовать только российские мессенджеры", - добавил министр.

Ранее Минпромторг потребовал от промышленных предприятий отказаться от использования иностранных мессенджеров в служебных целях, напоминает "Коммерсант".