Пандемия COVID-19 могла стать следствием "инцидента с исследованием" – Сенат США

Пандемия коронавируса могла стать следствием инцидента с неким исследованием, а не природно-очаговой вспышки, говорится в промежуточном отчете комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.

"На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями", - приводит данные документа РИА Новости.

Однако в документе также отмечается, что новая информация, которая может быть опубликована и будет доступна для проверки, "может изменить эту оценку".

Сенаторы отмечают, что до сих пор нет ответов на вопросы о том, какой вид животного стал промежуточным хозяином SARS-CoV-2 и когда тот впервые заразил человека, где находится вирусный резервуар, а также каким образом коронавирус приобрел свои уникальные генетические особенности.

В опасных экспериментах (и даже намеренном заражении) с коронавирусами мировые державы уже неоднократно обвиняли друг друга. Так, в США полагают, что вирус "сбежал" из китайской лаборатории, в Москве указывают на американские эксперименты.