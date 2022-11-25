Пермский крематорий достроят в следующем году

Глава Перми Алексей Демкин во время прямого эфира сообщил, что крематорий будет достроен в следующем году, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это одно из приоритетных направлений моей деятельности и я этому уделяю достаточное внимание", - сообщил мэр, отметив, что завершить строительство крематория в Перми не могут уже больше 12 лет.

Ранее появилась информация, что цена возведения объекта возросла в два раза, в том числе из-за экономической ситуации в стране. Демкин заверил, что стоимость строительства самого здания осталась практически в прежних параметрах. Возросла цена на строительство всего комплекса "Кладбище Восточное", которое включает в себя строительство крематория.

"Сам проект вырос с 462 до 512 млн руб. Если вести речь именно о строительстве крематория. В то же время порядка 710 млн руб. необходимо еще дополнительных средств было бы, чтобы закончить это "Кладбище "Восточное", но мы когда обсуждали с депутатским корпусом, сотрудниками администрации, которые курируют эту тематику, мы в своих планах строили следующую стратегию: крематорий должны достроить, запустить. А к проекту "Кладбище "Восточное" должны подойти более детально, потому что я вижу пути для удешевления стоимости, а также знаю пути и способы не потратить бюджетные средства", - сообщил Алексей Демкин.