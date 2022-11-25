Научный форум "Полюс знаний" провели при поддержке нефтяников на Ямале

Более 200 старшеклассников и 40 преподавателей из Надыма и Тарко-Сале стали участниками первого научного форума "Полюс знаний". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Заполярья", для школьников провели лекции о новых технологиях, проектном управлении и карьерном проектировании.

Спикерами образовательного мероприятия выступили специалисты в области информационных технологий и инжиниринга: федеральный эксперт по робототехнике Андрей Гурьев, бизнес-аналитик Центра технологий виртуальной и дополненной реальности "Газпром нефти" Владимир Виноградов, руководитель программ технологической стратегии "Газпром нефти" Данила Загороднюк и эксперт по запуску стартапов Павел Солдаткин.

"Одной из ключевых задач образовательного направления программы "Родные города" является вовлечение школьников в сферу современных технологий и создание предпосылок для их дальнейшего развития в условиях цифровой экономики. Ежегодно более 10 тысяч школьников участвуют в наших образовательных проектах, а количество участников нашего главного интеллектуального турнира для старшеклассников "Умножая таланты" за последние семь лет составило более 15 тысяч человек. Это позволяет формировать в регионах деятельности сообщество молодых людей, увлеченных точными науками и образованием", – подчеркнула директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова.

Дети также получили возможность попрактиковаться в программировании роботов, разработке собственных сценариев применения технологий, с помощью VR узнали, как происходит поиск, добыча и переработка нефти. Для преподавателей местных школ провели интеллектуальную игру, в ходе которой представили актуальные научные методики.

"Системный подход к подготовке кадров позволяет компании поддерживать одаренных старшеклассников. В прошлом году при участии "Газпромнефть-Заполярья" Пуровский и Надымский районы присоединились к турниру "Умножая таланты", где школьники общаются с экспертами федерального уровня, решают задачи из практики нефтяников, делают первые самостоятельные шаги в науке. Форум "Полюс знаний" стал еще одной площадкой, которая дает возможность старшеклассникам познакомиться с инженерными специальностями нефтегазового профиля и построить свой образовательный трек", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.