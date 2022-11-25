25 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: источник Накануне.RU

"Альфа-банк" и "Связной" договорились о мировом соглашении

"Альфа-банк" и ритейлер "Связной" договорились заключить мировое соглашение по долгу на 6 млрд руб.

Прекращение производства по данному делу стало частью сделки. Мировое соглашение между банком и компанией будет рассмотрено Арбитражным судом в декабре, сообщил представитель финансовой организации, сообщают "Ведомости".

Напомним, с начала 2022 года к сети по продаже электроники "Связной" было подано в общей сложности 79 исков на общую сумму 14,26 млрд руб. от кредиторов, поставщиков, арендодателей, логистических компаний.

Теги: Альфа-банк, Связной



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