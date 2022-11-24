24 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Политика ДНР и ЛНР Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Переселенцы из Херсона остаются без крайне необходимых выплат на жилье из-за "отпуска" Беглова

Переселенцы из Херсона не могут получить положенные выплаты на жилье в Санкт-Петербурге из-за отсутствия губернатора Александра Беглова на рабочем месте. По сообщениям СМИ, градоначальник не появляется в городе и на работе из-за осложнений после косметической операции.

Как сообщают журналисты «Фонтанки», за минувшую неделю за разъяснениями о получении сертификата для покупки жилья в Смольный обратились несколько граждан, прибывших в Петербург из Херсона и Херсонской области.

«Шесть человек обратились за разъяснениями. Не конкретно по жилищным сертификатам, а в общем. В том числе и по денежной выплате», — сообщили в жилищном комитете.

На сегодняшний день порядок выдачи и формы заявлений на получения жилищных сертификатов не утверждены. Лишь на прошлой неделе на антикоррупционную экспертизу был представлен проект постановления Смольного, по которому переселенцам из Херсона будут выдавать сертификаты. После того, как данный документ будет утвержден, представители жилищного комитета приступят к разработке и утверждению остальной необходимой для выплат документации.

Конечную версию документа должен подписать губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Однако градоначальник, по информации СМИ и источников, с 13 ноября отсутствует в городе. ТГ-канал «Ротонда» выяснил, что губернатор, по всей видимости, находится в отпуске. Однако СМИ не исключают, что Беглов не появляется на публике из-за осложнений после некой косметической операции.

В итоге люди, прибывшие в Петербург из Херсона и Херсонской области, где оставили свои родные дома, не могут получить деньги, которые позволили бы им решить жилищные проблемы.

Напомним, журналисты уже обращали внимание на то, что фонды Беглова не оказывают должной поддержки беженцам с Донбасса. Семьи с маленькими детьми вынуждены тратить крупные суммы на перевод документов, съем жилья, питание и другие базовые расходы, не получая должной помощи от профильных комитетов Смольного.

Теги: александр беглов, смольнрый, донбасс, херсон, жилищные сертификаты



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