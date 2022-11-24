24 Ноября 2022
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Спорт Ямало-Ненецкий АО
Фото: Транснефть - Сибирь

В Новом Уренгое открылись ледовый корт и бассейн, построенные при содействии ПАО "Транснефть"

В районе Коротчаево г. Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось торжественное открытие ледового хоккейного корта "Айсберг" и бассейна "Полярный", построенных при содействии ПАО "Транснефть".

В мероприятии приняли участие президент ПАО "Транснефть" Н.П. Токарев, губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов, генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Р.Р. Исламов, глава администрации г. Нового Уренгоя А.В. Воронов, представители Уренгойского управления магистральных нефтепроводов.

Оба проекта, включенных в адресную инвестиционную программу региона, реализованы при участии ПАО "Транснефть" в рамках благотворительной деятельности компании. На их реализацию направлено 348 млн рублей на условиях софинансирования с Правительством ЯНАО.

Ледовый корт "Айсберг" представляет собой крытую спортивную площадку для массового катания с искусственным льдом, оснащенную современной холодильной установкой, для массового катания, теплые раздевалки, душевые, медицинский кабинет, имеется ледозаливочная машина, установлены комфортные трибуны, современное звуковое и световое оборудование. Комплекс рассчитан на единовременное посещение 50 человек.

Бассейн "Полярный", соединенный со средней общеобразовательной школой им. Д.И. Коротчаева теплым переходом, разместился в трехэтажном здании. В комплексе расположились бассейн на 4 дорожки, универсальный спортивный зал с разминочной зоной для занятий по минифутболу, баскетболу, волейболу, теннису, зал силовой подготовки, зимний сад, сауна, медкабинет. В сутки спортивные секции могут принимать 403 человек. Единовременная загрузка бассейна составляет 92 человека. В настоящее время бассейн регулярно посещают 250 детей и 100 взрослых.

"Ледовый корт и бассейн – это не просто вклад компании "Транснефть" в социальное развитие Ямала. Это, в первую очередь, забота о людях, которые живут и работают на арктической земле. Эти два спортивных объекта являются логическим продолжением совместной с Правительством ЯНАО успешной работы по развитию социальной инфраструктуры округа, которую мы ведем с момента строительства и эксплуатации нефтепровода Заполярье – Пурпе – Самотлор", -  отметил президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

 "Появление таких социальных объектов, как ледовый корт или бассейн, принципиально меняют качество жизни и возможности людей. Я убежден, что это не просто места, где можно покататься на коньках или поплавать, это самые ценные инвестиции в будущее -  в здоровье маленьких северян. Спорт делает их сильными, закаляет характер”, - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

(2022)|Фото: Транснефть - Сибирь

Кроме того, руководство ПАО "Транснефть" и Правительства ЯНАО подвели итоги реализации 6-стороннего Соглашения о сотрудничестве полномочным представителем президента РФ в УрФО, правительствами Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, ПАО "Транснефть" и АО "Корпорация Развития" по созданию объектов инфраструктуры МН Заполярье – Пурпе – Самотлор. Компания более 10 лет активно сотрудничает с округом в части создания социальной инфраструктуры на территории Пуровского и Тазовского районов, на территории г. Нового Уренгоя. В этом году завершено строительство первого сертифицированного в Тазовском районе ЯНАО полигона твердых бытовых отходов. Полигон ТБО площадью 23,5 Га рассчитан на 30 лет эксплуатации и предназначен для централизованного приема и утилизации промышленных отходов ТЭК, в том числе АО "Транснефть – Сибирь", бытовых отходов от населения п. Тазовский, с. Газ-Сале. Объем принимаемых отходов – 46 000 м3/год, включая крупногабаритные отходы, медицинские, биологические, опасные бытовые отходы. Это заключительный объект, реализованный в рамках 6-стороннего соглашения.

При участии ПАО "Транснефть" на территории Пуровского и Тазовского районов ЯНАО с 2015 года введено в эксплуатацию 12 объектов социальной инфраструктуры, реализованных в рамках строительства магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. Непосредственно в Коротчаево построены два жилых 48-квартирных дома, спортивно-оздоровительный комплекс "Арктика", канализационно-очистные сооружения и газовая котельная с сетями, детский сад "Семицветик". В октябре 2020 года открыт автомобильный мост через реку Пур.

Строительство этих объектов осуществлялось за счет средств, аккумулированных в соответствии с шестисторонним соглашением о взаимодействии, заключенным между полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, правительствами Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, ПАО "Транснефть", АО "Корпорация Развития". 

 

Теги: Транснефть - Сибирь, корт, бассейн



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