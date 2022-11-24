24 Ноября 2022
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Спорт
Фото: telegram-канал Гаэля Ондуа / t.me/ondua29

Футболист сборной Камеруна Ондуа вышел на матч ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа вышел на поле в матче Чемпионата мира в бутсах с изображением флага России.

Полузащитник вышел на замену во втором тайме матча со Швейцарией. Встреча завершилась победой европейской сборной со счётом 1:0.

Фотографию бутс Гаэль опубликовал в своём telegram-канале.

Бутсы Гаэля Ондуа на Чемпионате мира 2022 года(2022)|Фото: telegram-канал Гаэля Ондуа / t.me/ondua29

Напомним, что Ондуа имеет камерунское и российское гражданство. 27-летний спортсмен родился в Камеруне, но в России провёл большую часть жизни. Он является воспитанником "Локомотива", а также выступал за ЦСКА и "Анжи". Сейчас Гаэль представляет немецкий "Ганновер" из второй Бундеслиги.

Гаэль Ондуа(2022)|Фото: Swen Pförtner / Global Look Press

Теги: Гаэль Ондуа, Камерун, российский флаг, бутсы, Чемпионат мира



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