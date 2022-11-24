Футболист сборной Камеруна Ондуа вышел на матч ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа вышел на поле в матче Чемпионата мира в бутсах с изображением флага России.

Полузащитник вышел на замену во втором тайме матча со Швейцарией. Встреча завершилась победой европейской сборной со счётом 1:0.

Фотографию бутс Гаэль опубликовал в своём telegram-канале.

Напомним, что Ондуа имеет камерунское и российское гражданство. 27-летний спортсмен родился в Камеруне, но в России провёл большую часть жизни. Он является воспитанником "Локомотива", а также выступал за ЦСКА и "Анжи". Сейчас Гаэль представляет немецкий "Ганновер" из второй Бундеслиги.