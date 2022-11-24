"Первый раз слышу": в Кремле не знают о переговорах РФ и Украины в ОАЭ

В Кремле заявили, что ничего не знают о переговорах РФ и Украины в Объединенных арабских эмиратах. Об этой встрече в администрации президента России "вообще ничего не известно". "Я ничего не могу сказать, первый раз об этом слышу", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на три неназванных источника сообщило, что на прошлой неделе в Абу-Даби прошли переговоры представителей Москвы и Киева при посредничестве властей ОАЭ. Обсуждалась тема обмена пленными, а также возобновление транзита российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса".