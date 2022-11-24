24 Ноября 2022
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Политика В России Украина
Фото: Накануне.ru

Украина может выполнить требования России и прекратить страдания населения – Песков

Украина имеет все возможности для вывода ситуации "в нормальное русло", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал массированные удары по объектам на территории Украины и связанные с этим отключения тепла, света и воды.

Для решения этой проблемы Украина может "выполнить требования российской стороны и прекратить страдания населения", заявил представитель Путина.

"Ударов по социальным объектам как не было, так и нет. Этому уделяется особое внимание. А что касается целей, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу, то они подлежат поражению. Работа в этом плане продолжается", - добавил Песков.

Теги: украина, население, удары, дмитрий песков



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