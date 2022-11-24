В Минобороны РФ заявили, что не били по Киеву - город пострадал из-за ПВО Украины

23 ноября российскими вооруженными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщает Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции.

По данным МО, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий. В Минобороны России особо подчеркнули, ни одного удара по целям в черте Киев не наносили. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.

На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 15-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении в результате нанесения огневого поражения сорваны попытки ВСУ контратаковать в направлении населённых пунктов Владимировка, Павловка и Времевка.