Франция не выдала представителям МИД РФ визы на мероприятие по линии ЮНЕСКО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Франция не выдала представителям МИД РФ визы на мероприятие по линии ЮНЕСКО.

Захарову цитирует ТАСС. О каком именно мероприятии, количестве и ранге сотрудников идет речь, Захарова не сообщила.

Напомним, ранее стало известно, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев вместе со своей делегацией не смогли посетить встречу глав полицейских служб ООН. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, отметив, что США помешало делегации получит соответствующие визы. По его словам, Америка допустила "вопиющие нарушения приверженностей и обязательств соглашения о штаб-квартирах ООН".

77-я сессия ГА ООН откроется 13 сентября и продлится до 27 сентября. Мероприятие будет проходить в Нью-Йорке. 20 сентября пройдут общие прения высокого уровня