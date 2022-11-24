24 Ноября 2022
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Депутаты Тюменской облдумы в первом чтении приняли дефицитный бюджет региона

Депутаты Тюменской областной думы на сегодняшнем заседании приняли в первом чтении проект регионального бюджета на ближайшую трехлетку, передает корреспондент Накануне.RU.

Объем доходов составляет 196,6 млрд руб., расходов — 231,88 млрд руб. Дефицит бюджета предлагается покрыть за счет кредитов и остатков в региональной казне. По словам главы комитета облдумы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, основным источником доходов в 2023 г. является налог на прибыль.

"Основной источник доходов бюджета региона в 2023 году — налог на прибыль. Его удельный вес составляет 67,2%, или 126,8 млрд рублей", - сообщила она.

Бюджет остается социально ориентированным. Большая часть расходов бюджета - 60,4% будет потрачена на социальную сферу, что составляет более 140 млрд руб.

Против проекта выступили депутаты от КПРФ. По словам Тамары Казанцевой, в бюджете нет программы по развитию отдаленных территорий. Однако большинством голосов проект был принят

Во втором окончательном чтении бюджет будет принят 25 ноября.

Теги: бюджет, Тюменская областная дума, первое чтение



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