Прокуратура: зарплата на КУМЗ начислялась с нарушениями

Прокуратура проверила, как исполняется трудовое законодательство на Каменск-Уральском металлургическом заводе. Обнаружены нарушения.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка проводилась по обращению работников цеха №5 ОАО "КУМЗ". В итоге было установлено, что руководство начисляло своим сотрудникам зарплату с нарушением локальных нормативных актов, действующих на предприятии.

Прокуроры выяснили, что при невыполнении плана заводом работников лишали 10% премии. При этом, как отмечают в ведомстве, положением об оплате труда не предусмотрен такой критерий, как "выполнение плана заводом".

По итогам проверки руководитель КУМЗ получил представление об устранении нарушений. А в отношении директора по персоналу и социальным вопросам возбудили административное дело. Сейчас оно находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда Свердловской области.

Как добавили в прокуратуре, 32 работникам завода проведено начисление премии на сумму более 190 тысяч рублей.