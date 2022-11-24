Губернатор Моор во время послания назвал главное достижение Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время ежегодного послания депутатам Тюменской областной думы назвал сохранение естественного прироста населения главным достижением региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Когда меня спрашивают, какое главное достижение Тюменской области последних лет, я говорю, что несмотря на все потрясения, мы сохранили естественный прирост населения. Во многом, это произошло благодаря социальной ориентированности нашей региональной политики. Ни одна программа не была закрыта или переформатирована по причине нехватки средств. Несмотря на все сложности, социальная сфера области развивается", - заявил Моор.

Он отметил, что в области более чем в 1,5 раза увеличилось число 100-балльников по ЕГЭ. В 2022-м году на сто баллов выполнено 52 экзаменационные работы. В целом высокие результаты почти у каждого второго выпускника. За каждый стобалльный результат выпускника учитель, подготовивший ребенка, получает премию. С этого года за каждые 100 баллов на ЕГЭ тюменские школьники получают 100 000 руб.

В эксплуатацию с текущем году были введены три школы в Тюмени, Тобольском и Тюменском районах. Четвертая школа в Нижнетавдинском районе будет запущена до конца года. Приобретено 104 новых школьных автобуса. Также планируется запуск четырех детских садов на 1200 мест, включая 400 мест для детей младше трех лет.

Более 1 млрд руб. будет вложено в региональную программу обеспечения доступности и качества первичной медпомощи в 2022 году. Особое внимание - селу.

Ведется капитальный ремонт на 12 объектах здравоохранения. Активно обновляется материально-техническая база учреждений первичного звена здравоохранения. Закуплено 158 единиц медицинского оборудования и 101 санитарный автомобиль. Завершается строительство поликлиники в селе Каскара. Заменят на современные модульные здания два ФАПа в Ишимском районе и семь врачебных амбулаторий в Исетском, Тобольском и Тюменском районах.

В апреле 2022 года после реконструкции открылась поликлиника в Ялуторовске.

"Хочу отметить и хорошие результаты нашей модели частно-государственного партнерства. Так, группа компаний “Мать и дитя” менее чем за полгода построила и ввела в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр “Тюмень-2”, инвестировав в проект около 1 млрд руб. собственных средств", - отметил губернатор.

Отдельно Моор остановился на развитии культуры в регионе. В этом году будет завершен капитальный ремонт Армизонского районного дома культуры. В Нижнетавдинском, Ярковском районах и Голышмановском городском округе откроются кинозалы. Новое оборудование получили краеведческие музеи в Увате, Ишиме и Заводоуковске.

За счет средств бюджета построен крытый бассейн в Тобольске, за счет частных инвестиций – теннисный центр “Лидер” в Тюмени.

Серьезные вложения сделаны в транспортную инфраструктуру. В текущем году отремонтировано 300 км муниципальных и 340 км региональных дорог. Завершено обновление четырех мостов: на Обходе города Тюмени в Викуловском и Казанском районах. Еще по 4 мостам в Ялуторовском и Казанском районах работа начата, завершение планируется в 2023 году.

До конца года будет заключен контракт на реконструкцию участка федеральной трассы Р-404, включая строительство двух новых развязок и реконструкцию моста через Иртыш.