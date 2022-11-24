Александр Моор заявил, что Тюменская область уже три года живет в особом режиме

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время послания депутатам облдумы отметил, что регион ждет время испытаний, передает корреспондент Накануне.RU.



"Хотя, если сказать честно, мы живем в особом режиме последние три года. Вначале 2020 г. началась пандемия коронавируса, в 2021 г. на пандемию наложились крупные лесные и ландшафтные пожары. 2022 – год геополитических вызовов и все эти три года мы не просто проживали кризис за кризисом, выжидая, когда все закончится, мы действовали активно, меняли систему управления, адаптируя ее к новой реальности", – отметил губернатор.



Система управления стала на порядок оперативней – устоялась практика создания межведомственных региональных штабов, объединяющих все уровни управления. Сегодня их деятельность имеет не меньшее значение, чем штатная работа областных органов исполнительной власти. Решение многих вопросов в очном режиме заметно ускорило принятие важных решений, то, что в обычное время решалось путем бумажной переписки, последовательных согласований и занимало недели, если не месяцы, стало решаться оперативно во время очных встреч за одним столом.

Моор поблагодарил руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти, без которых такая работа была бы невозможна.

"Многие ситуации были решены только благодаря нашему взаимодействию", - отметил Моор.



Он также отметил, что жизнь приучила властей создавать постоянные и временные рабочие органы. Так, например, проанализировав опыт лесных пожаров, власти ускорили процесс создания областной противопожарной службы, которую обеспечивают новой техникой, а в период пандемии была за короткое время создана новая система принятия звонков и обращений пациентов.



Также Моор перечислил меры поддержки предпринимателей в период пандемию. Снижение налоговой нагрузки на предпринимателей: пострадавшие отрасли были освобождены от налога на имущество организаций и транспортного налога, снижена плата до одного рубля за патент, запущена программа микрозаймов и поручительств из гарантийного фонда, субсидировались затраты малого бизнеса на уплату процентов по кредитам и многое другое.



Кроме того, 250 тыс. жителей области получили материальную поддержку на сумму до 1,5 млрд рублей, во время пожаров было выделено 65 млн рублей на помощь пострадавшим. Сейчас правительство поддерживает мобилизованных и добровольцев – выплачивает единовременно 100 тыс. рублей.

"Несмотря на все потрясения мы сохранили естественный прирост населения", - обратил внимание губернатор.



