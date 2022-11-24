24 Ноября 2022
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Фото: youtube.com

МВД объявило в розыск телеведущего Андрея Караулова

МВД объявило в розыск российского журналиста Андрея Караулова – соответствующая информация появилась в базе министерства, на нее обратила внимание "Медиазона" (внесена в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ).
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В начале ноября сообщалось, что в подмосковном доме Караулова прошел обыск. Сам он в этот момент был в Дубае – готовился к операции на сердце.

Караулов предположил, что может являться свидетелем в деле о клевете на главу Ростеха Сергея Чемезова и называл свой кейс "Ксения Собчак. Акт второй" (ранее сотрудник компании Собчак стал обвиняемым по делу о вымогательстве у Чемезова – прим. ред.).

В Ростехе в ответ заявили, что Караулов "публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности", а ряд материалов "нанес вред репутации генерального директора госкорпорации".

Теги: андрей караулов, мвд, розыск, клевета



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