Суд в Москве арестовал трех украинцев по подозрению в подготовке теракта

Три гражданина Украины арестованы Лефортовским районным судом в Москве по подозрению в подготовке теракта.

Под стражу заключены Янина Акулова, Антон Жуковский и Дмитрий Сергеев. Все трое пробудут под арестом до 23 января, передает ТАСС.

Арестованные также подозреваются в незаконном хранении оружия и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Ранее ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта в Севастополе. Задержан 20-летний местный житель, который планировал поджечь склад горюче-смазочных материалов. Уточнялось, что молодой человек является сторонником украинского национализма.