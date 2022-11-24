В Тюменской области 65 военных получили боевые медали и ордена за участие в спецоперации

Президент России Владимир Путин совершил патриотический поворот общественного сознания, Такое заявление сегодня сделал губернатор Тюменской области Александр Моор во время оглашения ежегодного послания, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что благодаря многолетней патриотической работе, огромное количество людей сохранило и воскресило свою веру в Родину и сегодня большая часть граждан не отделяет свои жизненные интересы от интересов страны. По словам Моора, после окончания частичной мобилизации в военкоматы все еще приходят люди, не дождавшиеся своих повесток, с просьбой взять их в войска.

"Как и в былые времена, оказалось достаточно людей, готовых отстаивать независимость Отчизны с оружием в руках. Несколько месяцев назад мы закончили набор в именные подразделения Тюменской области, а люди продолжают идти, чтобы отправиться добровольцами в зону специальной военной операции. С самого начала в СВО принимают участие наши земляки из Ишимского инженерно-саперного полка, бойцы СОБРа и ОМОН Тюменской Росгвардии. Летом туда ушли наши именные подразделения "Тобол", "Сибирь", "Тайга" и еще много выходцев из нашей области, заключивших контракты на прохождение службы в самых разных частях и соединениях. Наши земляки делают свое воинское дело самоотверженно и доблестно, как и положено сибирякам", - сообщил Моор.

Всего, по словам губернатора, 65 жителей Тюменской области получили боевые медали и ордена за участие в специальной военной операции. В их числе уроженец села Вагай, командир инженерно-саперного полка, полковник Рустам Сайфуллин. Он получил звание Героя России за проявленное мужество и лечится после тяжелого ранения.

"Я преклоняюсь перед мужеством солдат, их любовью к родине и несгибаемой волей к победе", - заявил глава региона.