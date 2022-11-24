В Югре изменен срок создания производства отечественных белковых компонентов

Депутаты думы Югры на сегодняшнем заседании утвердили изменения условий соглашения о реализации инвестиционного проекта "Создание производства отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до шести месяцев".

Речь идет о реализация инвестором за счет инвестиций (не менее 1,1 млрд руб.) проекта, предполагающего приобретение в собственность имущественного комплекса по адресу: поселок Алябьевский, Фермерский проезд, д. 1, а также модернизацию (реконструкцию) объекта и его оснащение автоматизированным производственным комплексом для производства молочной продукции. Господдержка предусмотрена в виде субсидии на возмещение 50% фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на реконструкцию, покупку производственного комплекса и его модернизацию для молочного производства, а также на производство молочных продуктов при реализации проекта.

Инвестор столкнулся с рядом неблагоприятных обстоятельств, вызванных введением ограничительных мер со стороны иностранных государств, а именно сокращением поставок высокотехнологичного оборудования для пищевой промышленности, что отразилось на сроках реализации проекта. Например, инвестор будет вкладывать деньги в проект не до 31 декабря 2022 г., а до 31 декабря 2023 г. Изменения приняты в двух чтениях.