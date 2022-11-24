В Госдуме просят Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" попросили Генпрокуратуру РФ проверить эффективность работы системы обязательного страхования для водителей (ОСАГО), пишут "Известия".

Парламентарии утверждают, что компании не соблюдают условия, согласно которым не менее 80% средств от продажи полисов должны идти на возмещение ущерба по страховым случаям. Фактически же на ремонты по ОСАГО в 2020 году было направлено лишь 58,6%, а в 2021-м — 63,8%, говорится в письме.

В обращении депутатов отмечается, что несмотря на формирование резервов у страховых компаний, Центробанк в очередной раз расширил тарифный коридор по ОСАГО на 26%, что повысило цены на полисы.

Напомним, Банк России разрешил страховым компаниям расширить базовый тариф ОСАГО на 26% "вверх и вниз". Таким образом регулятор надеется компенсировать рост стоимости запчастей – они выросли в цене после начала военной спецоперации РФ на Украине.

"Известия" сообщали, что расширение тарифного коридора ОСАГО привело к росту средней стоимости страховки на 6% только за первые несколько дней после вступления изменений в силу.