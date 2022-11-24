Моор: с января на информационные ресурсы и системы Тюменской области совершено более 75 миллионов атак

24 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Моор: с января на информационные ресурсы и системы Тюменской области совершено более 75 миллионов атак

Губернатор Тюменской области Александр Моор начал свое послание депутатам с оценки политической ситуации на международной арене, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что долгие годы российское общество ориентировалось на западный мир.

"Мы очень хотели понравиться партнерам, шли на уступки, верили в неприкосновенность права собственности, высокую культуру Запада, соблюдали неформальные договоренности и порой отказывали себе в активной защите своих интересов. Но это, к сожалению, ни к чему не привело. Как только наша страна заявила о своих правах, у наших граждан стали отбирать или блокировать собственность. А русская культура и наша история переживает мощнейшую атаку за все послевоенное время. Иллюзии рассеялись, мы столкнулись с суровой реальностью", - заявил Моор.

По его словам, выстоять в этой жесткой борьбе позволили принятые на государственном уровне решения: появились новые виды оружия, восстановленные ключевые предприятия обороной промышленности, научно-технические центры, которые ради безопасности страны, работают в три смены, наведен порядок в банковской сфере, создана своя платежная система.

"Дала результаты мощная программа развития агропромышленного комплекса и сегодня Россия может прокормить себя. Отрадно, что в обеспечении продовольственной безопасности есть вклад и тюменских аграриев, занимающих лидирующие позиции не только в УрФО, но по ряду направлений и в стране. Существенно усилена цифровая безопасность, без обеспечения которой сегодня не может существовать ни промышленность, ни энергетика, вообще ни одна сфера деятельности. Помните, какой острой критике подвергалась эта работа вначале? Но сегодня очевидно, что без этих мер безопасности наша страна не выдержала бы этих информационных и хакерских атак, которым мы подверглись в начале года. С января только на информационные ресурсы и системы Тюменской области было совершено более 75 миллионов атак и все они отражены. То есть 0 часов простоя государственной информационной инфраструктуры и цифровых сервисов для граждан", - сообщил губернатор.

Теги: губернатор Александр Моор, послание, хакерские атаки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети