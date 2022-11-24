Моор: с января на информационные ресурсы и системы Тюменской области совершено более 75 миллионов атак

Губернатор Тюменской области Александр Моор начал свое послание депутатам с оценки политической ситуации на международной арене, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что долгие годы российское общество ориентировалось на западный мир.

"Мы очень хотели понравиться партнерам, шли на уступки, верили в неприкосновенность права собственности, высокую культуру Запада, соблюдали неформальные договоренности и порой отказывали себе в активной защите своих интересов. Но это, к сожалению, ни к чему не привело. Как только наша страна заявила о своих правах, у наших граждан стали отбирать или блокировать собственность. А русская культура и наша история переживает мощнейшую атаку за все послевоенное время. Иллюзии рассеялись, мы столкнулись с суровой реальностью", - заявил Моор.

По его словам, выстоять в этой жесткой борьбе позволили принятые на государственном уровне решения: появились новые виды оружия, восстановленные ключевые предприятия обороной промышленности, научно-технические центры, которые ради безопасности страны, работают в три смены, наведен порядок в банковской сфере, создана своя платежная система.

"Дала результаты мощная программа развития агропромышленного комплекса и сегодня Россия может прокормить себя. Отрадно, что в обеспечении продовольственной безопасности есть вклад и тюменских аграриев, занимающих лидирующие позиции не только в УрФО, но по ряду направлений и в стране. Существенно усилена цифровая безопасность, без обеспечения которой сегодня не может существовать ни промышленность, ни энергетика, вообще ни одна сфера деятельности. Помните, какой острой критике подвергалась эта работа вначале? Но сегодня очевидно, что без этих мер безопасности наша страна не выдержала бы этих информационных и хакерских атак, которым мы подверглись в начале года. С января только на информационные ресурсы и системы Тюменской области было совершено более 75 миллионов атак и все они отражены. То есть 0 часов простоя государственной информационной инфраструктуры и цифровых сервисов для граждан", - сообщил губернатор.