Прокуратура Чукотки проверяет информацию о нефтяном пятне в Беринговом море

Прокуратура Чукотки проверяет информацию о загрязнении нефтепродуктами акватории Берингова моря. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Разлив, предварительно, произошел возле села Лаврентия Чукотского района. Публикация об этом изначально появилась в соцсети, уточняет прокуратура.

Администрация Чукотского района ранее сообщила, что в заливе Лаврентия "обнаружено топливное пятно, которое, по предварительным данным, шло от корабля, стоявшего в заливе". Местные власти решили проверить береговую линию.