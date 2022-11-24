В МИД Турции назвали сроки окончания боевых действий на Украине

Ситуация на Украине может затянуться на десятилетия, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"На наш взгляд, конфликт между РФ и Украиной, так или иначе, завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя", - сказал Чавушоглу, выступая на конференции на тему внешней политики Турции в одном из вузов Анкары, его цитирует РИА Новости.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что по итогам встречи глав МИД РФ и Украины в Анталье, а также очной встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле стороны были близки к договоренностям по прекращению огня. Однако затем стороны отдалились от диалога.

"Сегодня условия серьезно отличаются от тех, что были еще в марте. Налицо новые реалии. Ситуация более запутанная, однако нельзя терять надежды", - уверен министр.

По его словам, в случае ставки на военную составляющую в Украине, "существует риск того, что конфликт может затянуться на десятилетия".